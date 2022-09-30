東區醫院複合手術室啟用　增電腦掃描、血管造影儀器　減免病人轉房時間加快搶救

【有線新聞】東區醫院的複合手術室投入服務，新增電腦掃描及血管造影設備，醫生可以一站式診斷傷者及做手術。

每日總有大大小小的意外，要救治嚴重傷者確是分秒必爭。東區醫院這個複合手術室，因應需要加入了兩個小幫手，包括這部「術中電腦掃描造影系統」和「機械臂血管造影機」。

東區醫院麻醉科部門主管鄭佩芝：「如果他經過急症室後，來到手術室如果我們想做電腦掃描，一定要到另一個樓層再做掃描，醫院由一個地方轉到另一個地方，其實上落最少15分鐘，運送時間一小時是不能少的。有了這個複合手術室之後，我們便可以即時在手術室用電腦掃描機，如果我們發現身體裏面有一些流血情況，即時做處理手術，然後穩定病人。」

有了這個手術室，可以加快搶救病人，同時提高手術的安全性。

鄭佩芝：「最用到這個複合手術室的，便是比較複雜的病人，例如一些創傷性病人。通常這一類病人生命表徵不穩定，他其實每秒鐘每分鐘都在流血，深切治療部、X光部幾個地方不停運送，每次運送也是一個危險，但如果我們在這裏可以做手術、檢查和掃描一站式，相對來說會安全很多。」

複合手術室啟用後，首年預計可以做到107個介入手術，不同手術團隊協調純熟後，預計未來手術量可以繼續增加。