喵坊不獲續約｜謝展寰稱續協助覓地　指一般紙品廠添機器亦可回收紙包盒　喵坊：只能說佩服

【有線新聞】科技園延長紙包飲品盒回收廠「喵坊」租約至明年6月底，「喵坊」說會做到最後一刻。環境及生態局局長謝展寰指會按「喵坊」要求協助覓地，又說一般紙品廠只需幾個月加裝機器，便可以回收紙包盒。

政府早前提供三幅地讓「喵坊」選擇，廠方認為太遠、不夠大，不適合設廠，謝展寰指會繼續協助覓地，謝展寰：「不是很多土地閒置，然後任人選擇。我們會再與發展局商討，可能將『喵坊』一些要求，例如希望大約地點、交通情況、大小如何，看看他們可否就這些要求找到可以招標地方讓『喵坊』投標。我們都很希望『喵坊』可以在香港繼續服務，因為是一間很有心的公司。」

他說「喵坊」回收的紙包飲品盒數量不多，如果他們結束營運，環保署會找承辦商先儲存紙包盒，之後再處理。謝展寰：「已經有機器、能力處理紙漿的，其實只需要增加一些機器，就可處理紙包飲品盒，可能數個月就可做到，應該不會有特別嚴重的真空期。」

「喵坊」則質疑是否這麼簡單，「喵坊」創辦人 葉文琪：「你簡單處理，隨便打碎（紙包盒）當成。我不知道，我真的不懂。如果你問我，我只知我們工廠建立了9個月，而香港暫時以我所知，只有我們一間（紙包盒回收）漿廠，其他人有本事在短時間、數個月內做到，我只能說佩服。環保署這麼久以來只致電我一次，只是告訴我有三幅地。我們會堅持到最後一刻，如果我們真的不能打紙漿，我們仍會回收（紙包盒），但先找地方儲存好，直至我們建好另一間工廠。」

他說自己的初心，一直是在香港減廢回收，會繼續覓地設廠，包括棕地。