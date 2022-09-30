免針紙｜多名私家醫生疑濫發被捕　持涉事免針紙政府僱員　下月須交新證明

【有線新聞】多名私家醫生涉嫌濫發免針紙被捕，持有涉事免針紙的政府僱員，須在下個月中提交新的證明。

公務員工會總幹事梁籌庭說，如果公務員被發現有刑事責任，可能要面對處分。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭：「（政府）要界定免針紙真僞，（界定）醫生發出的證明，只有醫事委員會懲處醫生時可做到。發出（針紙）要有根據，如果被界定是無效文件，其實是造假成分、涉及刑事，相信一定要等法院判決 。政府有權發出行政命令，有權停職、交給法庭判決，沒事復工、有事便完蛋。」

公務員事務局回覆，現時約850名政府僱員持有免針紙，已通知持有被捕醫生簽發免針紙的人，須於10月12日前提供新的證明，否則無法進入政府大樓和辦公室；未能上班的會被視為「無故缺勤」」，政府未有透露有多少名公務員持有被捕私家醫生發出的免針紙。