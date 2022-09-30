放寬防疫｜下周四起食肆12人一枱、宴會240人　撤公海遊熔斷　醫衞局：續謹慎評估

【有線新聞】政府下星期四起放寬餐飲和表列處所的防疫措施，餐廳每枱最多12人、酒吧最多6人，堂食和營業時間不變。醫務衞生局副局長李夏茵說要謹慎評估疫情，適時才能放寬其他措施。

下星期四起約人外出吃飯聚會少了一些限制，餐廳將由每枱最多8人增至12人，宴會人數上限由120人多一倍去到240人。酒吧酒館就由每枱4人放寬至6人，維持入場前出示快測陰性證明、營業時間不變。健身室、美容院等表列處所，每組最多8人活動可以加至12人。郵輪公海遊的熔斷機制亦會取消。

政府解釋放寬是因為疫情平穩，減輕了醫療系統壓力，公立醫院非緊急服務回復到八成水平，亞博治療中心亦轉為備用。既然疫情平穩，為何四人限聚令不能鬆綁？醫務衞生局副局長李夏茵：「是否（服務回復）到80%，立即好像一個按鈕般就要開放所有事情？正如我們剛才所說，開放政策例如入境檢疫安排，只不過是本周一才生效，這麼早決定究竟是否有效、是否安全是略早。我們會繼續謹慎看數據、疫情情況，適時會放寬社交距離措施，希望市民要耐心一些。」

近日有專家建議取消安心出行，衞生防護中心重申程式有效追蹤超級傳播者。衞生防護中心總監徐樂堅：「過往大型爆發，我們找到的情況是少的，如果漸漸平穩，這種追蹤的需要是低的。這個措施稍後是否在疫情不同情況下可以重新回顧，政府會一併考慮。」