拜登盼拉近與太平洋島國關係

【有線新聞】美國在華盛頓舉行一連兩日的太平洋島國峰會結束，總統拜登期望加強與太平洋國家關係，華府又發表首份太平洋地區戰略，被視為是旨在制衡中國在區內影響力。

美國總統拜登在國務院向14個太平洋國家領袖和代表講話，指希望加強與太平洋島國關係，並列為優先事項。他說：「當今太平洋地區和太平洋人民的安全，對我們來說一如以往重要，我希望對你們來說也如是，坦白說美國和全球的安全，取決於你們的安全和太平洋島國的安全，我的確是這個意思。」

美國過去10年已提供達15億美元援助，他計劃未來10年撥出多8億美元援助，協助應對氣候危機及地緣政治局勢。

華府發表首份的太平洋夥伴戰略，指地區正面對迫切氣候危機及主權挑戰，地緣政治競爭加劇的影響，愈來愈多包括來自中國的壓力和經濟脅迫，威脅地區乃至美國和平、繁榮與安全，美方會確保太平洋各國政府及人民維護自主和安全，促進自身利益，美國將增加在區內的外交使團數目至9個，更新與多國的戰略合作協議，及增加海岸防衛隊等在太平洋地區的任務。

拜登之後在白宮招待各國領袖和代表共晉晚宴，並簽署「美國與太平洋地區夥伴關係宣言」，提出支持太平洋地區經濟，應對氣候變化、維護地區和平與安全等。