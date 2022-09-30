颶風伊恩再度增強料二次登陸東岸

【有線新聞】一度減弱為熱帶風暴的伊恩，在大西洋再度增強為一級颶風，預料稍後將再次登陸美國東岸，波音和平治等工廠停工戒備。伊恩早前吹襲佛羅里達州，造成至少19人死亡，二百多萬戶仍然停電。

佛羅里達州邁爾斯堡沙灘被風暴席捲過後，現場一片狼藉。重災區薩尼伯爾島有高速公路嚴重受損，當地連接大陸唯一的橋樑倒塌，中斷數千名居民陸路對外交通。

伊恩周四以四級颶風姿態，以每小時240公里風速橫掃佛羅里達州，造成廣泛破壞，有民居化為頹垣敗瓦。

暴風雨帶來的洪水未退卻，多處水浸嚴重，超過230萬戶停電，通訊設備及食水系統亦出現故障。

搜救行動持續，當局仍在評估災情。一名72歲老翁風暴期間，外出為泳池排水時身亡。

總統拜登在聯邦緊急事務管理署聽取報告後，形容傷亡慘重，他說：「這或是佛羅里達州歷來最致命的颶風，亦未清楚具體死傷數字，但初步報告稱可能有重大傷亡。」他下令動用聯邦資源救災，並承諾情況許可下視察災區。

伊恩移離佛羅里達州，一度減弱為熱帶風暴，在東岸大西洋集結期間再度增強為一級颶風，最高持續風速達每小時120公里。在南卡羅萊納州，波音和平治等工廠停工戒備，鄰近的佐治亞州宣布進入緊急狀態。