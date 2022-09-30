港隊復操備戰七欖　隊長禾獲特：盡力爭勝令香港人驕傲

【有線新聞】相隔三年復辦的香港國際七人欖球賽，會於11月4日展開，港隊亦已經復操，希望打出令香港人驕傲的表現。

黃雨下操練風雨不改，因為疫情港隊這兩年間歇地有比賽，但要遠赴海外，大約一個月後可以回歸主場應戰。一班球員沒休息、不停跑，希望屆時能推快比賽節奏。