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2022年09月30日
體育
新聞資訊
港隊復操備戰七欖 隊長禾獲特：盡力爭勝令香港人驕傲
【有線新聞】相隔三年復辦的香港國際七人欖球賽，會於11月4日展開，港隊亦已經復操，希望打出令香港人驕傲的表現。
黃雨下操練風雨不改，因為疫情港隊這兩年間歇地有比賽，但要遠赴海外，大約一個月後可以回歸主場應戰。一班球員沒休息、不停跑，希望屆時能推快比賽節奏。
香港七人欖球代表李卡度：「所有(練習)在高強度下進行，休息時間短，希望模擬比賽情況，在短時間用最高速度完成比賽。」
港隊A組對手，包括澳洲、新西蘭和薩摩亞，幾場仗都不易打。澳洲是上屆系列賽冠軍，還有傳統勁旅新西蘭及「黑馬」的薩摩亞。
香港七人欖球隊長禾獲特：「肯定是硬仗，我們不被看好，面對世巡賽的勁敵，但我們自信會有好表現，會盡力令香港人驕傲，每一場都盡力爭勝。」
寓賽於操，港隊於10月尾會出戰亞洲巡迴賽泰國站，希望到「七欖」有更穩定發揮，對於賽事相隔三年重返香港，李卡度亦表示期待：「希望屆時有一大班觀眾來支持我們，大聲叫香港隊時，在主場的優勢下實力可能放大五倍。」
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