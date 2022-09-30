入境0+3｜酒店輕症患者准原址隔離　醫衞局稱風險與家居隔離相若　業界稱支持

【有線新聞】政府宣布在酒店確診的人可以在房間原址隔離，醫衞局說傳播風險與確診市民在家居隔離差不多，酒店業界希望當局提供更清晰的防感染指引。

過往抵港旅客在檢疫酒店確診要送去隔離酒店或隔離設施，不過隨著「0+3」實施，政府將原定在下一輪檢疫酒店落實的原址隔離安排，推展到全港2,000間酒店和賓館。住在酒店或賓館的確診人士如果病徵輕微、酒店又容許，可以選擇自費繼續在酒店隔離，否則就要送去其他隔離酒店。

醫務衞生局副局長李夏茵：「理念與現時確診港人在家居隔離一樣，我們相信風險相若如果旅客確診他會持有紅碼，理論上他不能外出，與其他沒有受感染的人混在一起。平衡過風險，亦認為我們需要好好善用資源，所以我們希望可盡量減少接送，用原址隔離安排，希望可做到最高效率，又最有成本效益。」

有酒店業界代表說雖然措施不是強制，但相信業界普遍都會支持，希望政府在感染控制方面提供更清晰的指引，酒店業主聯會經理陳媛妍：「你說會否有漏洞，我們希望盡量堵塞，以及希望在加強消毒、清潔方面，我們做好一些。可能外來旅客，酒店會將他們分層接待，將有可能外來輸入的確診者，將他們分隔開，不會與本地宅度假的旅客，接觸會減低。」

她說政府已經向全部酒店和賓館發信詢問他們是否願意配合原址隔離，下星期內要回覆。