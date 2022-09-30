放寬防疫｜食肆酒吧營業時間照舊　張宇人：放寬須謹慎　錢雋永感失望：無助吸引旅客

【有線新聞】飲食業界說理解政府要謹慎放寬，酒吧就對未能延長營業時間失望。至於公海遊，業界預計最快明年首季才會有郵輪來港。

食肆可以增到12人一枱，但堂食不可以做久一點，有飲食業界人士表示理解，希望能回復到去年同期生意，飲食界（自由黨）張宇人：「快測及要求小朋友打針一定對食肆有影響，比起去年而言，始終都是一大步向前走。今屆政府完全只是說我不想走回頭路，一日不想走回頭路，我覺得謹慎是應有的。如果一步到位，屆時真的出事又如何？」

酒吧繼續凌晨2時關門以及客人要快測，業界人士說無助吸引旅客，香港酒吧業協會主席錢雋永：「『0+3』老實說都是想吸引更多遊客，你去到酒吧街，原來凌晨兩時，已經全部關燈、黑漆漆，在旅客的角度會如何？對香港的夜生活是很大影響，甚至是負面宣傳。」

郵輪取消熔斷機制，有業界預料最快明年首季才再有郵輪來港，旅遊業議會主席徐王美倫：「興趣是有的，除了皇家加勒比郵輪，即時還有否其他公司（有興趣）。暫時還未知道，短期內你可說是無用，因為（郵輪）未能回來，但不放寬便更沒希望，是我們等到望穿秋水、很久的結果。」她說鄰近地區早已恢復航線，航程已經定好，難以短時間調動郵輪。