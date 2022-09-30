廣州市民國慶長假減省外遊　「來港易」取消限額無助港吸內地客

【有線新聞】內地國慶假期多地都倡導市民就地過節，在廣州有旅行社指，因疫情關係今年選擇長線遊的旅客都較往年減少。

「阿爾山、呼倫貝爾，我們想看看秋色，一家三口去人均4899元人民幣。疫情之後都未出過省，現在疫情相對好一些，我們就出去走走又不能出國。」正打算在旅行社報名的廣州市民黃小姐稱。廣之旅旅行社發言人官鍵表示，因應全國地仍有疫情出現，令今年十一長假選擇省外遊的人都少了：「跨省與去年相比，基本上有大概一成的下降，價錢比較平穩與去年持平。因為今年正值最美的秋色，東北、華北或者一些西北地區，廣東省周邊一些坐高鐵可到達的省份都比較受歡迎，像廣西、貴州、雲南、福建、湖南等。」

本港入境檢疫安排放鬆，「來港易」取消限額，但免檢通關仍未有確切消息，加上內地維持7+3防疫隔離限制，所以有廣州市民表示，即使有長假都不會考慮來香港旅行。多個省市倡導市民原地過節，交通運輸部預計今年全國道路，客運數字按年跌約三成，而航班雖然有所增加，但機票價格亦預計往年跌超過一成。