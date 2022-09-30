女子籃球世界盃　中國兩分險勝澳洲　相隔28年再入決賽將鬥美國

【有線新聞】女子籃球世界盃，中國兩分險勝澳洲，相隔28年再躋身決賽，會與美國爭冠軍。

紅衫中國的得分主力李夢，因為發高燒缺陣。隊長楊力維擔起重任，有18分。

兩隊鬥得緊湊，最大分差不過雙位數。韋甘比進帳15分，澳洲首節領先4分。

中國第二節有韓旭挺身而出，單節獨取13分，帶領球隊反先6分。這位身高2米08的中鋒，今場攻守兼備，貢獻最高19分，11個籃板，還有5個封阻，中國領先3分進入最後一節。

但戰況膠著，4人得分雙位數的澳洲，泰拔交出12分，最後一分鐘領先2分。

王思雨成為中國女籃的奇兵，偷走泰拔的球後策動反擊，黃思靜接應楊力維，避開對手上籃，追成59平手。

最後3.4秒，王思雨搏得韋甘比5犯離場。無獨有偶，中國對上一次殺入四強，1994年靠罰球一分險勝澳洲入決賽。歷史28年後再在悉尼重演，王思雨兩罰全中反超前。之後成功守住澳洲最後一擊，中國險勝61比59，晉級決賽。中國籃協主席姚明都非常高興。至於能否創造歷史首奪冠軍，要問過10屆盟主美國。