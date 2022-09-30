烏克蘭宣布申請加入北約　美英加強對俄制裁

【有線新聞】烏克蘭重申不會與普京談判，同時宣布申請加入北約。美、英則擴大及加強制裁，當中包括一間在香港有註冊的公司。美國總統拜登再次批評俄方違反國際法。

澤連斯基召開國家安全與防務委員會會議，商討俄羅斯正式吞併烏克蘭土地，認為唯一出路是繼續增強國力，驅逐全部領土的佔領者，才能恢復和平。他又指一向主張與俄羅斯對等、公平、有尊嚴地共存，但顯然無法與普京實現，因他不懂何為尊嚴和誠實，烏克蘭準備好與另一位俄羅斯總統談判。他又重申民主對抗暴政的命運，將於烏克蘭決斷。

澤連斯基又展示文件，表示已簽署申請加入北約，指烏克蘭與北約實際上已成為同盟，此步驟是確立法理上的同盟關係。

美國同日宣布加強制裁，包括278名被指促成「假公投」及吞併烏克蘭國土的俄羅斯國會議員，又警告俄羅斯境外的人士等，如在政治或經濟上支援俄羅斯，自身正面臨的制裁風險提高。當中包括一間香港和內地設有辦公室的公司，財政部指控公司明知對俄出口限制，仍支援俄方一間軍事採購企業。

拜登再次批評俄羅斯違反國際法、踐踏《聯合國憲章》，並蔑視各地所有和平國家，重申繼續向烏克蘭提供裝備，又期待簽署法案，增撥120億美元援助給對方。英國同日亦宣布制裁俄羅斯央行行長納比烏林娜，又傳召俄羅斯駐英大使抗議。