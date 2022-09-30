消費券｜第二期今日發放　有市民打算食海鮮、買新衫：盡量幫香港到食肆吃飯

【有線新聞】第二期消費券今天發放，約636萬名市民合資格領取。

在深水埗港鐵站陸續有市民來拍八達通，領取第二期2,000元消費券。

姚先生：「打算吃海鮮，難得派錢，當然開心，可以花錢，否則真是有點困難。（為甚麼？有甚麼困難？）沒甚麼工作。」

葉先生：「立即用2,000元為兒子添新鞋、新衣服，適逢國慶就加菜。」

消費券除了可以用來吃飯買菜，部分旅行社都會接受，可以用來報團、買機票、訂酒店。何生：「現在轉了 0+3，想外出輕鬆一下、游玩，但消費券只有2,000元，對團費幫助不大，乾脆用信用卡快點付款 。」

何太：「如果消費券一次發放5,000元，我就會用在付團費，但2,000元通常一個多月，坐港鐵或吃飯就很快用完，盡量幫香港、到食肆外出吃飯。」

像他們一樣，使用八達通的市民，11月底累計消費滿4,000元，即是用完首兩期消費券，最快12月16日可領取餘下1,000元。

至於用其他五個支付工具的人，會自動收到第二期3,000元。