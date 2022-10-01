十一國慶假期開始　北京景點擠滿遊客

【有線新聞】十一國慶黃金周開始，不少北京民眾都響應當局呼籲留京過節。當地氣氛如何?

人，全部都是人。國慶假期的第一日，心形貼紙、紅口罩，加上國旗固然都不能少。遊客張劭凱說：「今年的氣氛特別好，然後喜迎二十大嘛也是，然後祝願祖國繁榮昌盛。」

不少遊客去到前門這些北京熱門旅遊景點，有民眾說，因為家鄉有疫情不能回去，惟有就地過節。遊客容女士說：「正好感受的那個第一次，然後看到升國旗，感到非常榮幸。當時看那個壯觀的景象，非常感覺到我們偉大的祖國，太強大了。」

北京大部分旅遊景區都要提前預約，好像在景山公園的早上門票，一早已經售罄。而在天安門，遊客要排隊等候做安檢，才可以進入。北京市民田先生說：「感覺還可以（怎樣可以？）疫情影響也不是不大。防疫主要是進京和出京，主要是進京，這不就開二十大，可能就進京比較謹慎，管得比較嚴。」

為了減少傳播風險，當局規定，每三日要做一次核酸檢測，去到各個處所，亦都要掃健康寶記錄。

中國鐵路預計，在國慶假期首日，全國發送旅客人數將達到970萬人次。