世界盃女子籃球賽　中國不敵美國摘銀　仍追平歷來最佳成績

【有線新聞】世界盃女子籃球賽，中國在決賽22分不敵美國，屈居亞軍。

內線對壘，白衫中國的李月汝連環精彩腳步，一踏穿過威爾遜，頭兩節四射全中。身高6呎7難以阻擋，轉身再得手，攻入並列最高19分。

美國推快節奏打出11比2攻勢，普琳三分兼博到犯規，連同罰球獨取4分。

中美女籃大戰，中國全部6次都輸雙位數，包括分組賽輸14分。

悉尼的看台上一片紅，與美國撞色，不過大部分是中國球迷。1983年摘銅、1994年奪銀，跟首個金牌仍有差距，半場落後10分。

面對繞前防守，中國沒法拆解、頻頻交失，第三節近四分鐘沒有進帳。

美國進攻板斧多不勝數，格雷入楔分給威爾遜，單節打出25比14拋離。這支10屆冠軍射入9球三分，萊特佔三球，差距拉開到20分。

全隊四人得分雙位數，威爾遜19分、普琳17分，最後一節收起主力，贏83比61。

中國籃協主席姚明親自出馬，總算追平歷來最好成績。美國就成就四連霸，第11次捧盃。