印尼甲足比賽爆騷亂　警球場內射催淚彈致人踩人　逾120人死、180傷

【有線新聞】印尼甲組足球聯賽爆發大規模球迷騷亂，警方在球場發射催淚彈驅散後發生人踩人，最少170人死亡，另有多人受傷，是數十年來最嚴重足球事故，總統佐科維多多下令停賽徹查。

主場作賽的阿雷馬以2比3不敵作客的帕爾斯巴亞後，大批不滿賽果的球迷跨過欄杆湧入球場，追打球員，警員入場護送球員離開。場內雜物橫飛，有人破壞場邊警車。衝入球場球迷愈來愈多，持盾牌的防暴警察趕到驅散，數百名球迷隨即慌忙逃走，一窩蜂湧到閘口，又爭相翻過欄杆。

警方在場內發射催淚彈，片段中見到當時草坪和球場兩邊都有白煙，看台上仍有大量觀眾。警方表示，有採取預防措施，但球迷攻擊警察又燒警車才施放催淚彈，民眾同時衝向10號和12號閘口釀成人踩人，許多人窒息，30多人當場死亡。當局又指，球場只准容納3萬8千人，但賽事出售4萬2千張門票。大批傷者被送到球場附近醫院，多人送院後證實不治，騷亂又蔓延到球場外圍。