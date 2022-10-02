疫情三年血庫存量急跌　每日淨減百五包　紅十字會推導賞團　鼓勵年輕人捐血救人

【有線新聞】紅十字會輸血服務中心因應血庫存量不足，本月起會推出導賞團，讓年輕人了解捐血後處理血液的過程，提醒他們捐血救人。

近3年的疫情，市民社交生活大受影響，外出活動減少，連捐血的人也減少。全港醫院每日大約要650包血，紅十字會輸血服務中心說，疫情下每日大約只有500人捐血，第五波時收集到的血液有時少於200袋。

紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣：「中學、大學均轉了網上學習，我們的流動隊都未能出動進行收血服務。他們又不清楚捐血的流程，很多時他們不清楚，譬如血液去了哪裡？」

為了令學生能進一步了解捐血後血液處理的流程，中心由今個月開始會推出導賞團，安排學生來中心參觀。李卓廣：「看到多一點關於捐血的流程，及如何處理，講解多一點應用方面，減省他們的疑慮，以及在過程中我們都邀請他們過來，如果願意捐血都會有一個體驗。」

市民捐血後，輸血服務中心會隨即將血液送往實驗室，24小時內做好大部分傳染病檢測及將血液分離，之後送去醫院讓不同的病人使用。

輸血服務中心將會推出青少年捐血獎勵計劃，在25歲前捐血滿3次便可得到獎章，希望可以鼓勵多些年輕人恆常捐血。