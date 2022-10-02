烏克蘭反攻重奪利曼　入俄四區失補給重鎮　俄羅斯車臣領袖提用低當量核武還擊

【有線新聞】烏克蘭在東部反攻，重奪頓涅茨克重鎮利曼，俄羅斯承認撤出這個位於兼併地區內的戰略要地。俄羅斯車臣領袖提出，莫斯科應動用低當量核武回應。

烏克蘭發放片段，指已收復東部頓涅茨克城鎮利曼，軍人拆下市政廳的俄羅斯旗。烏方指佔據當地的俄軍受包圍，幾乎全部被殲滅或俘虜。俄羅斯國防部則指，在利曼殲滅了200名烏軍，但烏軍動員預備役繼續進攻，俄軍為免遭圍困已撤出當地，撤退至較有利戰線。

俄羅斯車臣領袖卡德羅夫批評，俄軍高層對當地部隊支援不足，更建議莫斯科向邊境地區實施戒嚴，並動用低當量核武。

俄羅斯周五才剛宣布兼併烏克蘭東、南部四個地區，但區內後勤運輸依賴的補給重鎮，在短短一天後就被烏克蘭重奪。烏克蘭總統澤連斯基形容，俄軍佔領區的入俄公投純屬鬧劇，澤連斯基：「烏克蘭國旗已在頓涅茨克的利曼升起，戰鬥仍在繼續，當地見不到偽公投的痕跡。」他又預告烏軍未來一周將收復更多頓巴斯領土。

收復利曼是繼上月哈爾科夫大反攻後，烏軍又一重大戰果，有助向東反攻盧甘斯克。哈爾科夫周邊居民疏散期間仍持續受襲，地方官員指控俄軍轟炸撤離平民的車隊，殺死十多名婦孺。俄軍聲稱以火箭炮和導彈摧毀當地守軍和軍備。