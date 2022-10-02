郭蔭庶批部分公僕欠國民認同、帶「搭順風車」心態　兩工會同稱現時工作量大

【有線新聞】公務員學院院長郭蔭庶說，部分公務員不認識國情以及缺乏身分認同，強調學院不是要整治公務員，但要減少抱「搭順風車」的心態。

公務員學院去年底成立，首任院長、上任近半年的郭蔭庶說，公務員團隊仍然非常優秀，最大不足源於英治時代的教育，郭蔭庶：「我覺得是普遍對國情的認識、甚至是自身對國家的認同感、自己作為國民身份的認同，這是歷史遺留下來的現實，因為我們接受的教育，在英治時代是刻意隱沒了部分近代史，以及當時的管治，很明顯是不想你的身份認同歸向我們自己的國家。」

他又說近年有外國勢力，因應自身利益，希望壓制中國發展，利用宣傳和文化污染很多港人思想，未來會豐富學院課程，加強公務員的國家情懷，但強調學院不是要「整治」公務員，郭蔭庶：「每一個行業都有人特別拼搏、優秀，但亦有部分人、我稱為坐順風車的人，滿足於同樣的待遇，但不希望付出應有的努力。我們的工作是經過培訓，盡量令優秀的人佔大部分，不適合這份工作的人數量要減少。」他說部分課程設有考核，不合格會轉告上司，在人事方面跟進。

有公務員代表反駁郭蔭庶，說現時工作量大，不可能搭到「順風車」，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭：「我相信搭順風車，現時的可能性等於0。新政府上場有自己一套領導模式，綜觀現時政府公務員工作其實已日以繼夜，很多同事已做到過量，想悠閒地工作沒有可能。」

高級公務員協會主席李方冲：「現時工作量大，尤其新政府相對有為很多工作以KPI去衡量，我相信每個公司、機構都有些人有順風車心態，我估計院長意思是令更多人有責任感、歸屬感。」