總商會倡政府提供津貼、居留權吸引專才輸入　又指要鼓勵青年到內地工作

【有線新聞】香港總商會總裁梁兆基說，商界希望政府大刀闊斧，降低優才、專才輸入計劃的門檻，提供津貼、居留權等誘因。同時要讓香港青年認識內地，吸引他們到內地工作。

入境檢疫0+3實施未滿一周，總商會呼籲盡快放寬至「0+0」，說即使第四季實施，最快都要明年第一季才知道大型活動及企業會否回流。

不過回流亦需要有足夠人才，總商會說香港最缺乏中層專業人士，例如資訊科技從業員只有10萬人，梁兆基：「香港每年優才輸入計劃每年只有數千人，這真是滄海一粟，怎可以推動到經濟增長？企業互相爭奪匱乏的人手，本地勞工是得益的，扯高了人工收入，但始終成本維持在如此高的水平，對整體營運或經濟是沒有好處。是否要研究在怎樣的機制下，既能保障本地勞工可以就業，同時可以輸入大量外勞？。」

他建議政府降低輸入優才、專才的申請門檻，提供住屋津貼、稅務優惠、居留權等。希望外來人才匯聚香港，但梁兆基說本地年青人反而要多走出去。梁兆基：「對於內地，因為意識（形態）方面的抗拒，而失掉一個如此大的機會，這是很可惜。除非他們曾在內地讀書，或者在內地有親戚，才會願意到內地發展，不少外國人比起香港青年人，更熱衷及積極投入內地市場。」

他希望本月19日發表的施政報告，提出舉辦大型商務、體育及文化活動，向外界推廣香港。