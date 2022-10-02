患罕見病身高2.15米　全球最高女性首乘飛機　特別改裝六機位放擔架床

【有線新聞】身高2.15米、患有罕見病的全球最高女性首次乘坐飛機，航空公司特地改裝6個機位，配合這位最高女性的需要，讓她有個舒適旅程。

25歲的蓋爾吉對人生首次乘搭飛機非常興奮。她此行由祖國土耳其前往美國三藩市，是出席健力士舉辦的活動。

身高2.15米的蓋爾吉是健力士世界記錄全球最高女性，她患上基因突變導致的罕見疾病「韋弗綜合症」，生長速度比普通人快，由於脊椎側彎主要以輪椅代步，同時不能久坐，坐飛機對她來說是一大挑戰。

這次航空公司特意改裝6個機位，為蓋爾吉放置擔架床，讓她安躺度過13小時長途旅程。這次成功登機對蓋爾吉意義重大，她希望以全球最高女性名義出席活動，令更多人了解她所患的罕見病。