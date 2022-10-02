MIRROR演唱會｜消息指康文署分「三級」監督舞台工程　紅館、伊館屬最嚴級別

【有線新聞】據了解，因應MIRROR演唱會意外，康文署早前諮詢業界分「三級制」監督舞台工程，紅館、伊館納入最高一級，規定註冊結構工程師全程監督安裝工程，如果違反會有處分，影響日後租場機會。

據了解康文署上月初與九大藝團、演唱會主辦方等開會，建議演藝場地例如大會堂、文化中心實行監督舞台三級制。第一級，租場人只用場地原有的器材、吊杆，只需向場地舞台監督或技術經理申請，完成佈景後，他們會檢查；第二級，租場人自帶機器例如吊機，無論佈景會否移動，租場人要聘請註冊專業工程師，在完工時簽署文件，每日演出前租場團體要指定一名成員檢查佈景；第三級的表演較複雜，涉及空中飛人、載人佈景，以及在觀眾頭上的佈景，租場人要聘請註冊結構工程師，開工前先向康文署遞交負荷及結構計算報告，安裝時全程在場監督，完工時再遞交報告給康文署，租場人亦要找指定成員每日演出前檢查。

因為在紅館、伊館舉行的通常都是大型、複雜表演，所以只會用第三級來規管，同現行做法有何差別就是要結構工程師全程監督。如果有舞台安全問題或表演出意外，康文署會根據嚴重程度作出勸喻、發警告信甚至扣分，影響租場人士日後成功租用康文署場地的機會。舞台技術及設計人員協會外務副主席陳力恒：「如果純粹繼續在紙上雕琢，只在備存的文件進發，對實際工藝有沒有幫助？我認為可參考建造業等行業，處方提供不同工種的訓練課程，反而相比純粹由工程師或管理角度去監管較安全。」

他又說如果聘請結構工程師，至少需要幾萬元，對規模較小的藝團負擔很大，近期政府推廣的藝術科技亦難以實行。