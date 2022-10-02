中央首在港選拔航天員　港府周四起初選　參選人須為博士　年齡體格有限制

【有線新聞】中國載人航天工程辦公室首次在港澳選拔航天員，特區政府星期四起舉行三星期的初選，透過本地大學、研究中心等招募，參選人要有博士學位、年齡、體格都有要求。

「我們期待你的加入，中國空間站，等你來出差。」中國載人航天工程辦公室發布片段，宣布開始選拔第四批12至14名預備航天員，包括駕駛員、飛行工程師和載荷專家，預計一年半完成，其中兩名載荷專家將首次在港澳地區選拔，參選的科研人員須從事太空科學研究及應用相關領域。

特區政府會在周四至本月27日舉行初選，參與的人要有博士學位、不少於三年相關專業的經驗，基本要求年齡30至45歲，高度160至175厘米（男女不同）、沒有過敏體質以及影響飛行工作的病史，會透過本地大學、政府研究中心、生產力促進局、數碼港、科學園科研機構等招募，之後由醫管局負責檢查體格。創新科技及工業局常任秘書長麥德偉：「（載荷專家）他們主要負責開展太空實驗或試驗研究，操作和使用太空實驗設備，配合飛行乘組其他航天員開展站務管理的日常工作。」

今次只有載荷專家開放港人參與選拔，政府解釋是因為香港有物理、化學以及航天科技人才，財政司副司長黃偉綸：「航天飛行員、駕駛太空艙，外國一般都是空軍去做，香港本身沒有空軍，飛行服務隊亦不是，如果航天工程，香港的人亦都不多，國家今次安排有邏輯、非常合理。」他說沒有要求參選的人要有共產黨黨籍，完成初選後會交由內地再選拔，在內地受訓，期間特區政府會有津貼。

特首李家超說在國慶73周年，國家向香港送上這份禮物，體現國家對香港的關愛、對香港科研水平的信心，及對香港青年發展的關心，是振奮人心的喜訊，極具歷史性意義，會全力協助和配合。