波斯尼亞三大族裔各有民族主義代表出戰大選

【有線新聞】波斯尼亞大選分別選出不同族裔的國家主席團代表、議會，還有塞族共和國總統，分別都有民族主義較鮮明的候選人競逐。

現任國家主席團塞族代表多迪克，這次與女黨友兼現任塞族共和國總統茨維亞諾維奇互換戰場，競逐對方現時的職位。他們立場親俄，同時主張塞族共和國日後脫離波斯尼亞併入塞爾維亞。

多迪克的對手特里維奇，民族立場更右傾但同時亦較親歐，她批評多迪克勾結克羅地亞，並對祖國塞爾維亞實施背叛政策。

曾任主席團波什尼亞克族代表的巴基爾伊澤特貝戈維奇，則指其民主行動黨應可得到更多支持，將會減少製造問題的人掌權，換成更多理性的人。其主要對手是社會民主黨的貝奇羅維奇，主張與歐洲左翼相近，相對較不重視保護波族及穆斯林利益。

屬於波黑聯邦的選民可票選波族或是克族代表，克羅地亞族代表只有兩位候選人。溫和派民主陣線的科姆希奇競族連任，挑戰他的是更傾向民族主義的克羅地亞民主聯盟的克里什托。

全國有340萬合資格選民，但他們同時須按所屬族裔在波黑聯邦或塞族共和國投票，候選人亦不同。分析相信因波斯尼亞的獨特體制，這次大選對政治版圖不會有劇烈變化。