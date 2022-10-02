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2022年10月02日
體育
新聞資訊
甲一季後賽四強 滿貫68:69香港東方(場數0:1)；南華92:64永倫(場數1:0)
【有線新聞】甲一男子籃球聯賽季後賽四強第一場，香港東方1分絕殺常規賽「一哥」滿貫。
綠衫滿貫的外援荷利菲特，首次倒戈舊東家，硬爆內線放入，首節獨取7分。領先24比15的滿貫，靠歐陽維江連取5分，第二節拉開11分差距。
落後的東方，有老大哥李琪的三分球，以及梁嘉顯鏟籃，兼搏得犯規「止血」，半場仍落後6分。
荷利菲特換邊後繼續在籃底橫行，交出「雙雙」23分、15個籃板，為滿貫再拉開雙位數分差，但之後受個犯纏身。
東方把握機會追分，李琪三分13射6中，取得最高24分。落後46比54進入最後一節，東方尾段上演大逆轉。楊睿騏在30秒內連入兩球三分，東方反先1分。
全場受制對方防守的蔡再懃，最後1.4秒上籃，滿貫再度領先。
但今場主角是楊睿騏，壓哨射入中距離，帶領東方險勝69比68，報回常規賽一敗之仇，三場兩勝系列賽先拔頭籌。
黃衫的永倫鬥南華出師不利，賀斯福跳球後落地扭傷，退下火線。泰那取得最高27分，但獨力難支。
力爭衛冕的南華全隊有分進帳，3人得分雙位數，朱亮進帳24分。南華大部分時間領先下，大勝92比64，場數領先1比0。
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