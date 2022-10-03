屯馬綫信號故障　部分路段停駛近一小時　上班時段逼爆　市民：每一兩個月壞一次

【有線新聞】屯馬綫早上繁忙時間，信號系統的供電組件故障，行車時間要額外15至20分鐘，當中鑽石山站至第一城站更暫停服務近一小時。多個車站逼滿人。

上班時間在天水圍站月台，擠逼到有如「沙甸魚」。班次較平時疏落，要額外15至20分鐘行車。鑽石山站往烏溪沙方向沒有列車，部分乘客轉乘觀塘綫，港鐵提供接駁巴士往第一城站。在大圍站，即使跑到上車，列車也不開出，車廂裏面坐滿人，有人選擇落車，有人就繼續等。

黃先生：「等它信號恢復就可以行駛。我去新蒲崗。（為何不坐車到九龍塘站？）那邊你也知道，要約半小時，兜一個大圈，倒不如在這裏等候。」

蔡小姐：「正常上班時間，我已經延遲了一小時。我打算轉乘的士，但沒有的士坐，以及有很多人排隊。」

來往鑽石山站至第一城站的列車暫停近一小時，約8時35分恢復。

林先生：「每一、兩個月都壞一次。沒有辦法，要上班糊口。」

列車服務恢復後，一架列車可以載走月台上所有等候的乘客。