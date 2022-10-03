中央首在港選拔航天員　周四起初選　孫東：競爭雖激烈、相信港人有機會入圍

【有線新聞】國家首次在港選拔航天員，特區政府星期四起舉行三星期的初選。創新科技及工業局局長孫東說，報名人士的專業範圍可以很廣泛，雖然與內地的競爭激烈，但相信港人有機會入圍。

有意成為航天員的港人星期四起可以報名，要求包括30至45歲，視力達標、普通話較好，無影響飛行的病史等。通過醫管局體測後，政府會向內地推薦，與其他候選人競爭2個載荷專家名額。創新科技及工業局局長孫東說，雖然競爭激烈，但相信港人有機會入圍。

孫東︰「我們希望香港符合條件的年青人都能夠踴躍報名參加，我們希望參選的人數盡可能多，我相信只要我們推薦足夠數量候選人，這是國家第一次在港澳地區選拔，香港最終入圍的機會還是有的。」

他說在太空做實驗要求較高，所以要有博士學位及3年相關專業工作經驗，但涉及的領域可以很廣。孫東︰「要在太空中使用各種儀器設備進行科學探索，載荷專家的專業領域可以很廣，可以是生物醫學、生命健康、物理、化學，也可以是機械工程、電子工程、材料科學等等，總之人類需要在太空中探索的領域非常廣泛。」

政府列出的要求亦包括熱愛祖國和擁護一國兩制，被問到可否持有外國居留權或BNO，孫東說會按既定程序審查，如果有人因此放棄外國身份，當局會交由評審委員會處理。

在澳門的選拔即日起兩星期內接受報名，報名人士基本條件包括熱愛祖國、擁護一國兩制，遵守國家憲法及澳門基本法、沒有違法犯罪紀錄，家庭主要成員亦要熱愛祖國、擁護一國兩制。體格要求與香港相約，報名人士需要接受臨床檢查，家屬亦要檢查有沒有結核病、肝炎、愛滋病、性病等，估計整個選拔要一年半。