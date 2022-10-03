烏克蘭反攻逼近俄吞併地區　收復數周邊城市　北約：西方武器支援下有能力逐出俄軍

【有線新聞】烏克蘭收復東部戰略重地後，在東、南面繼續反攻，逼近俄羅斯宣布吞併的盧甘斯克和赫爾松。北約指烏克蘭在西方武器協助下，有能力將俄軍逐出佔領區。

烏克蘭正式重奪東部頓涅茨克戰略重地利曼後，繼續向東反攻，劍指另一個被俄羅斯吞併的頓巴斯地區盧甘斯克，已收復數個周邊城鎮。

南面戰況同樣有起色，有望重返被俄羅斯吞併的赫爾松，俄羅斯無回應戰事失利的消息，只強調在東、南面摧毀多個烏軍彈藥庫。

雖然多地面臨反攻，俄羅斯仍繼續推動吞併程序，最高法院周日裁定吞併合憲，總統普京亦已向國會呈交烏克蘭四地區併入俄羅斯的法案，最快2026年正式入俄。

烏克蘭總統澤連斯基則指，當烏軍重奪領土之後，便沒有人會記著俄羅斯的吞併鬧劇。他向前線士兵授勳，感謝他們收復失地、抵禦入侵。

澤連斯基又指控俄軍擄走扎波羅熱核電廠廠長，形容是恐怖主義行為。國際原子能機構亦呼籲放人，以保障核電廠運作安全。

而在烏克蘭日前宣布申請加入北約後，9個歐洲中部及東部的北約成員國，包括波蘭和波羅的海三國等，周日發表聯合聲明支持烏克蘭加入，並呼籲北約加強對烏克蘭軍事援助。

德國同日宣布與丹麥、挪威聯手，明年向烏克蘭付運16台裝甲榴彈炮。