印尼球場人踩人慘劇　至少125人死　生還者斥警射催淚彈引恐慌

【有線新聞】印尼足球場人踩人慘劇，當局修訂死亡人數至最少125人、另外300多人受傷，有生還者指是警方發射催淚彈引發恐慌，阿雷馬球會致歉，承諾承擔所有責任，當局成立獨立小組調查事故。 發生人踩人慘劇後，大批民眾聚集於東爪哇瑪琅事發球場外獻花悼念。上周六深夜，阿雷馬主場不敵帕爾斯巴亞，不滿賽果的球迷湧入球場，警方發射催淚彈驅散後發生人踩人，傷亡枕藉。首都雅加達有民眾穿黑衣聚集，燃點燭光悼念。

死者包括逾30名兒童，最小的只得3歲，當局修訂死亡人數，指早前公布的數字重複計算死者，但下調人數後仍確定過百人喪生，是近數十年來最嚴重球賽事故。警察總長和體育部長等到醫院探望傷者，印尼當局成立獨立事實查證小組調查事故。

有目擊者指，警員當時直接向觀眾席發射催淚彈，大批人慌忙湧向出口，因大煙影響視野，擠迫下許多人被踩死或窒息致死，警方曾指因應「騷亂」才發射催淚彈。有傷者則指當時沒有「騷亂」，而是催淚煙引發恐慌。

阿雷馬的智利領隊羅卡憶述，從記者會返回球賽時目睹悲劇，部分球迷帶到隊醫治療，有人更是在球員懷中離世，令他感到精神崩潰。他批評警方過分反應，認為應有其他更好處理方法，而球場無做足準備，無預計混亂發生。

球會周一見記者就事件致歉，主席稱已準備承擔全部責任。國際足協主席恩芬天奴致哀，無提到球場內使用催淚氣體的問題。恩芬天奴：「對足球來說是黑暗的一日，無可彌補的慘劇，我向受害者家屬和朋友致以最深切慰問。」

總統佐科維多多早前已指示印尼足總暫停甲組聯賽。