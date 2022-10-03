劏房租管實施九個月　關注團體稱至今只巡查460單位、無人定罪　倡設立起始租金

【有線新聞】劏房租務管制實施九個月，有團體促請政府加強巡查力度及設立起始租金。

觀塘劏房居民關注組收集了1,002名觀塘居民聯署，關注組說差估署至今只巡查460個單位，一宗定罪也沒有，觀塘區更是一次巡查都沒有。有劏房戶說簽新租約時被業主加租超過一成，關注組促請政府加強主動巡查力度，強制使用法定書面租約，並設立起始租金。

觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤：「我兩年合約到期後，業主跟我說要加租500元。本身租金是4,000元，要多加500元。我之後求他，他改為加200元。我再求他，現時仍在求他。我希望政府能下定決心。現在收到租賃通知書、收到劏房的資料時，其實正正這些數據就可設起始租金，知道各區平均租金水平是多少。」