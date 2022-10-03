巴西大選盧拉、博爾索納羅得票接近需進入次輪投票

【有線新聞】巴西總統大選首輪投票，左翼前總統盧拉優勢未如預期，未能取得過半票數勝出，僅以約48%得票稍微領先右翼總統博爾索納羅約5個百分點，要進入月底第二輪投票分勝負。

再次競逐巴西總統之位的左翼前總統盧拉，未能如民調預測般在首輪投票，一舉取得過半得票直接當選。他在聖保羅的支持者集會揚言最終一定會勝利，形容進入第二輪投票就如足球比賽踢至加時，休息過後更努力爭取勝利。他所屬的左翼勞工黨指，選舉結果沒令競選團隊難過，預祝取得逾560萬票的盧拉當選。

不過這次較預期緊湊的點票結果對巴西左翼進步陣營是一大打擊。

立場保守的現任總統博爾索納羅，選後隨即向基層拉票，與對手盧拉一樣打經濟牌，推扶貧政策，強調不防疫封城、保障經濟的政績。

博爾索納羅今屆任期尾聲受疫情和經濟困境拖累，選前民調一直大幅落後。他多次指民調不可靠，最終在國內東南部得票遠超預期，更吸納其他候選人票源，成功令外界「大跌眼鏡」，以緊湊形勢進入次輪投票決勝負。

分析估計右翼陣營會乘勝追擊，令第二輪投票進一步白熱化，收窄盧拉的勝算。