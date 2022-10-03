六旬漢二胡湊《榮光》脫罪　官曾自行覆核改表證成立　被告：還有其他票控等著

【有線新聞】一名退休男子在東涌拉二胡奏《願榮光歸香港》，被票控無牌演奏樂器，罪名不成立。

68歲李解新散庭後離開法院：「還有九龍城、沙田法院等著我，同樣的罪名、同樣的事件，我相信法律是公正的。」李解新分別被票控在東涌、旺角和大圍，沒有警務處處長發出的許可證下奏玩二胡，東涌這一宗案件先裁決。

被告當時在巴士總站外演奏，裁判官說他的證供模稜兩可，一時說有用擴音器、一時又說沒有，不會倚賴他的證供。裁判官說被告有佔用行人路，小部分人停下數十秒，但沒證據證明他佔用空間，導致行人要走出馬路，未能在毫無合理疑點下證明被告構成阻礙或滋擾，裁定罪名不成立。

在宣布裁決後，控方向裁判官指，自己在陳述案例時可能表達得不好，令裁判官誤解，裁判官決定維持原判。

審訊期間，裁判官一度指控方沒證據證明被告有否獲得警方許可，裁定表面證供不成立，被告兼得500元訟費，但裁判官翻查條文後，自行覆核及推翻決定，改判表證成立。