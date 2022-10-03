教育局收虐兒投訴　松嶺二校反駁指控不實　稱家長痛心員工付出扭曲成虐待

【有線新聞】教育局確認收到兩宗對大埔匡智松嶺第二校的虐兒投訴，已責成辦學團體調查，校方發聲明反駁指控不實，並引述兩名家長主動澄清子女沒有受虐待。

大埔匡智松嶺第二校發聲明，反駁涉嫌虐待智障學生的報道不實，提到兩名被指受虐的學童，他們的家長主動向校方澄清，其中一名家長的兒子嚴重智障，要用軟綿手套包裹雙手，防止他不自控地戳傷面頰，校方做法獲得家長與醫生簽署批淮。另一位家長則說，兒子沒自我照顧能力，食飯、上廁需要別人幫忙，提到兒子回家後都會鬧脾氣要回宿舍，從他的笑容及行為，肯定享受學校生活。

聲明說，報道中的相片及片段分別是2014及2018年，已經交警方處理。兩名家長對不實報道傷害校譽感到痛心，指控抹煞員工盡心盡力照顧智障學童的努力，將他們的付出扭曲成虐待是不公平，期望盡快平息誤解，讓校園回復平靜。

教育局確認收到這所學校八宗匿名或者家長投訴，包括人事或防疫措施，其中兩宗與懷疑虐兒有關，局長蔡若蓮：「我們已通知學校、辦學團體，如果涉及這些懷疑虐兒個案，要轉介相關執法部門跟進，警方正跟進，責成辦學團體調查及向我們提交報告，所有如果傷害兒童或者同學的任何行為，我們絕不容忍。」

這所學校2019年曾被投訴，有學生遭約束衣綑綁及困於黑房，蔡若蓮說局方審視校方報告，派員實地視察之後，沒足夠證據顯示老師有不恰當行為，事後已更新指引，對學生使用約束衣要通知家長。