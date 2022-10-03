自拍被禁錮片勒索父母500萬　內地女生疑墮「公安電騙」　警無條件釋放

【有線新聞】一名內地來港的女學生協助騙徒拍攝被禁錮虐待的片段，勒索父母500萬元，較早前被警方拘捕，警方調查後認為她是受騙，無條件釋放。

來自內地18歲的鄒同學，她父母星期五收到影片，見到女兒被禁錮虐待，要求繳交500萬元贖金。警方調查後，發現她沒被人綁架，只是自行入住一間酒店拍片，再到街上流連。

警員星期六下午找到她，以浪費警力罪將她拘捕，其後發現有人指使她這樣做。鄒同學一年前接獲自稱上海公安的人來電，指控她牽涉一宗刑事案件，要寫悔過書及繳交25萬元才可脫罪。到近日她再收到電話，要求她證明自己清白，參與虛構的「上海公安秘密行動」，西九龍總區重案組高級督察羅啟賢：「要求事主拍攝自己被囚禁的片段，並用茄汁扮血漬，與這班騙徒聯手，引出一些所謂的壞人出來，騙徒指示事主要斷絕與他人聯繫，確保這個行動機密。」

片段最終成為勒索材料，警方認為她是電話騙案受害人，決定將她無條件釋放。鄒同學說今次受騙，是因為相信對方就是公安：「他有給我看他的相關公文、他的警員編號、拘捕令，我和他也有視頻會面，他會讓我分享生活中的一些事情，然後我和他慢慢成為朋友，腦子就會不自主相信他所說的一切東西，所以我就是很自責，很想彌補自己的過失。」

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫：「他們用了差不多一年時間了解受害人性格，知道受害人比較內向，很容易自責，拿捏受害人的弱點。」

警方相信騙徒不在香港境內，呼籲市民勿輕易相信來歷不明的電話。