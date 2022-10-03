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2022年10月03日
兩岸國際
新聞資訊
伊朗示威持續德黑蘭多間院校示威據報學生被圍困
【有線新聞】伊朗女子因頭巾令被道德警察拘留後死亡，觸發的全國示威浪潮持續。德黑蘭的大學有學生示威，與警員起衝突，據報多人被圍困校園。最高領袖哈梅內伊首次公開評論，質疑美國在背後策劃示威。
首都德黑蘭高等學府謝里夫理工大學，大批學生趁周日開學日聚集停車場示威。
網上片段見到大批乘電單車的防暴警察到場，把守學校正門，現場傳出多下槍聲，據報警員發射催淚氣體，不准學生離開。
在學校外多人被帶上警方電單車，前後由警員押住，有警員向拍攝情況的人開槍。
另一條在室內停車場的片段，大批學生慌忙逃跑，報道指他們遭圍困，警員從後追捕他們，似乎開了多槍。
校園一帶道路車龍延綿，有司機指到場堵塞道路，阻礙警方增援，亦有人接走學生。
除了德黑蘭，全國各地及多間院校均有民眾和學生走上街頭。
這一波持續3星期的全國示威，因22歲女子阿米尼違反頭巾令，被道德警察扣留期間死亡而觸發，示威矛頭擴大至對政府不滿。
人權組織相信示威至今超過130人死亡，指安全部隊以催淚氣體甚至實彈鎮壓。
伊朗議會議長警告示威旨在顛覆政府、造成不穩，要求安全部門更強硬應對。
示威持續半個月以來，最高領袖哈梅內伊一直未有公開評論事件。他周一出席軍事學院畢業禮時指阿米尼的死是悲劇，但其後有騷亂令社會不穩，說是美國間諜及以色列所策劃，如沒有阿米尼的悲劇，他們也會用其他藉口發動，美國總統拜登及國會領袖也公開發聲明支持騷亂，所以大家應知道是有外部勢力插手。他強調武裝部隊的首要任務是保護國家安全，沒有國家安全，伊朗的任何範疇都不會進步。
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