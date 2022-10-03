伊朗示威持續德黑蘭多間院校示威據報學生被圍困

【有線新聞】伊朗女子因頭巾令被道德警察拘留後死亡，觸發的全國示威浪潮持續。德黑蘭的大學有學生示威，與警員起衝突，據報多人被圍困校園。最高領袖哈梅內伊首次公開評論，質疑美國在背後策劃示威。

首都德黑蘭高等學府謝里夫理工大學，大批學生趁周日開學日聚集停車場示威。

網上片段見到大批乘電單車的防暴警察到場，把守學校正門，現場傳出多下槍聲，據報警員發射催淚氣體，不准學生離開。

在學校外多人被帶上警方電單車，前後由警員押住，有警員向拍攝情況的人開槍。

另一條在室內停車場的片段，大批學生慌忙逃跑，報道指他們遭圍困，警員從後追捕他們，似乎開了多槍。

校園一帶道路車龍延綿，有司機指到場堵塞道路，阻礙警方增援，亦有人接走學生。

除了德黑蘭，全國各地及多間院校均有民眾和學生走上街頭。

這一波持續3星期的全國示威，因22歲女子阿米尼違反頭巾令，被道德警察扣留期間死亡而觸發，示威矛頭擴大至對政府不滿。

人權組織相信示威至今超過130人死亡，指安全部隊以催淚氣體甚至實彈鎮壓。

伊朗議會議長警告示威旨在顛覆政府、造成不穩，要求安全部門更強硬應對。