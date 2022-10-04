李家超上任三個月　市民評價好壞參半　支持度較林鄭高　羅永聰：起點低、攀升較易

【有線新聞】還有兩個星期，行政長官李家超將發表任內首份施政報告，市民覺得新一屆政府至今表現如何？

「同為香港開新篇」

上任三個多月，李家超班子多次落區，李家超：「我不是只是叫口號，我是真正希望有成果。」對內辦過公眾諮詢會、清理衛生黑點、推出師友計劃扶貧；對外便放寬入境檢疫限制，說要跟國際接軌、搶人才。

王先生：「李先生做得好一點，我認為他做事爽快一點。」翁先生：「現在『0+3』不錯，多了一些人在外國回來。」王先生：「他好像能夠給予市民希望，例如輪候公屋年期方面。」

陳先生：「每個人都移民離開，說官腔說話，完全解決不到。」梁小姐：「南韓已經取消戶外口罩令，新加坡業績比香港好很多，香港現在才慢慢放寬，好像擠牙膏一樣，你推一步、你行一步。」

市民有彈有讚，民意機構說新政府民望較上屆好。香港研究協會調查指，李家超的評分是2.42分，雖然較3分的一般水平低，但較林鄭月娥卸任前的1.92分高。香港民意調查所便說，李家超最新支持度是53.5分，較林鄭月娥卸任前的36分高，全國港澳研究會副會長劉兆佳：「你很難期望因為新政府上任，馬上得到市民無條件高度認同，始終還有一班人對新選舉制度抗拒。」

公共事務顧問羅永聰：「2019、2020、2021年都是很困難的時間，你要新特首一上場就有一個很好的開局條件，我認為這是不現實的。一個低水的開局都是一個『著數』，因為你起點低之後要向上攀升的機會比較大、容易一點。」

形象有改善或者與公關工程有關，眾多傳媒人加入政府做傳訊，官員又積極用社交媒體。其中李家超的面書不少貼文都有一、二千個讚好，微博有超過170萬粉絲。上月天秤倒塌壓死人的意外，多個官員都發貼文悼念，還有美國眾議院議長佩洛西訪台，特首以至各司局長連環譴責她「竄訪台灣」。

劉兆佳：「李家超和他的管治團隊想塑造一個積極有為和關心民間疾苦，能夠對突發事件作迅速回應，一個這樣的政府。」羅永聰：「有時我會看見帶你去介紹中秋花燈，這與局長有甚麼關係呢？有時看到都會認為是否做多了呢？肯定的是他們很想通過社交媒體能夠與市民接觸，找到他們的粉絲。」

羅永聰又說，政府現在非常懂得做期望管理，例如市民原先以為入境檢疫最多只會放寬到「0+7」，最終宣布是「0+3」，帶來震撼力，但他提醒如果同一手段用得太多，效果會慢慢下降。