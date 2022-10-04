疫情三年長戴口罩　心理學家憂兒童難觀察情緒、削社交能力　倡家長誇大表情訓練

【有線新聞】口罩令放寬未有期，疫情三年成人小孩都遮蓋面容，有兒童心理學家擔心難以觀察解讀別人情緒，削弱小朋友社交能力。

Amos準備外出「放電」，等等，口罩！多興奮也好，陪着他成長的「必需品」少不得。Amos現時3歲半，嬰兒時未識行、未懂得說話便要戴口罩。Amos：「（戴口罩舒不舒服？）舒服，不痛。（不痛嗎？）是的。（喜不喜歡？）喜歡。（想不想除口罩外出？）」Amos媽媽：「都戴了三年，我怕他習以為常，我出門忘記他會提我：哎呀！你無戴口罩！」

Amos在樓下公園玩約半小時，跟其他小朋友沒甚麼交流，Amos媽媽：「長期戴着口罩會影響他觀察情緒，不懂得分辨別人是生氣還是高興、在笑。表達能力都可能會差一點。」

有兒童心理學家認為，戴口罩對3至5歲小朋友解讀情緒影響較大，教大兒童與家庭科學中心聯席總監林俊彬：「在過去疫情中，小朋友的社交能力整體而言是否弱了？我認為是的。戴了口罩，這是其中一個因素，遮蓋了鼻下面的部分，所以損失了很多線索了解對方在想甚麼及有何感受，判斷到對方的情緒是在社交方面有很好的幫助。」

他建議家長在家不用戴口罩時做誇張的表情動作，令小朋友留意，林俊彬：「可能他（家長）被踢了一腳，平時已很明顯見到他很生氣，現在家長可以說出來，剛剛那個人踏了我一腳，又不跟我說對不起，現時我心裏很生氣。」

心理學家說，家長可以在網上下載小遊戲，甚至印出來跟小朋友玩，讓他們認識不同情緒是甚麼樣子。