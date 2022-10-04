政府撤銷機組人員在外閉環　有空姐批「太遲」實行　工會促取消檢測待行

【有線新聞】政府撤銷駐港機組人員在外地的閉環管理安排，容許他們離開酒店，但不可以去酒吧等人多的地方，工會促請盡快取消在機場檢測待行的安排。

不用再閉環，他們都鬆一口氣。國泰機組人員Laila：「當然高興。（為甚麼？）過去兩年多我們都被困在酒店房內，這是十分好的消息，這是正面的改變，我們沒有預期這麼快實行。」國泰機組人員Jinny：「我認為太遲了，一早就可以實行，但就拖延至今天。我剛從紐約飛過來，在酒店閉環了3日，感覺糟透了。」因應政府最新安排，國泰航空星期二開始准許機組人員在外地可離開酒店，除了飲食外，要避免去除口罩及多人場合。

國泰原本要求機組人員回港後申報行蹤，現在也不用再做，在機場做完核酸檢測就可以持藍碼離開。不過如果機組人員曾在外地逗留，就要等檢測有結果才能離開，工會希望一併取消這個限制。

國泰空中服務員工會外務副主席蕭詠恩：「同事服務完一個航班後，還要在機場多等兩三小時，而這個時間不計算在工作範圍內，對於長途機來說，兩三個小時還未能回家，影響頗大，當然希望可以盡快取消。」

有醫生認同檢測待行可以取消，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷：「最重要是抵港後如何安排做檢測，以及相關機組人員是否已接種三針。很多時都追蹤到（確診者），尤其是機組人員。」他又說機組人員抵港後連續四天每天都要做核酸檢測，已足夠減低輸入風險。