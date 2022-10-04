北韓10日5試射　導彈疑飛越日本上空落入太平洋　岸田文雄譴責：舉措野蠻

【有線新聞】北韓再試射彈道導彈，日本指導彈飛過青森上空，落入東面專屬經濟區以外的太平洋海域，推斷是中程彈道導彈。首相岸田文雄提出譴責，南韓總統尹錫悅表明堅決應對北韓挑釁。

北韓導彈相隔5年再度飛越日本上空，亦是歷來第7次，日本當局發出空襲警報。

南韓聯合參謀本部推斷，北韓當地周二早上近7時半，從慈江道舞坪里發射一枚中程彈道導彈。

日方指導彈飛越青森上空，飛行時間約20分鐘，最後落入東面約3000公里、專屬經濟區以外的太平洋海域，導彈飛行距離達4600公里，是歷來最長。

南韓報稱，導彈飛行高度達970公里，速度為17馬赫，即音速17倍。

日方未有採取防禦措施摧毀導彈，未接獲飛機或船艦損壞報告，北海道和青森縣發出避難警報，北部地區新幹線列車暫停服務。

首相岸田文雄譴責北韓行徑野蠻，當局透過駐北京大使館向平壤提出抗議，據報日本政府要求聯合國安理會就事件召開會議。

南韓總統尹錫悅表示，會堅決應對北韓無理挑釁，統一部指北韓沒接聽日常聯絡熱線電話。

分析指北韓導彈罕有飛越日本上空，是為了評估導彈在貼近現實情況發射時的表現，同時發出堅守開發武器權利訊息。

今次已是平壤過去10日以來第5次試射導彈，過去幾次都只是試射短程彈道導彈，早前有南韓議員估計，北韓將於本月中中共二十大及下月美國中期選舉期間進行核試。