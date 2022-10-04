屯門藍地製冰廠面臨收地或停業　佔三成食肆用冰供應　創辦人：香港製造如何生存？

【有線新聞】政府計劃在屯門藍地興建公營房屋，製冰廠「德保雪粒」在收地範圍內，如果找不到新地方搬走，將來或者要停業，全港超過三成餐飲業的冰粒供應有可能中斷。

凍飲、甜品、海鮮檔，以至工地冷卻混凝土都要用到冰，屯門藍地新慶路的「德保雪粒」，是全港四間大型製冰廠的其中一間，每日製造約12,000包食用冰，供應超過30%食肆。廠房20多年前由工廠大廈搬到來這塊5萬呎的棕地，德保雪粒創辦人梁鳳喜：「需要的散熱系統很大，二十四小時生產，你看到我們有這麼大型的水塔，還有這麼多個，你說我們在工廈如何生存？」

打算可以一直在這裏發展，怎料政府早前宣布想收回這塊地興建公營房屋，向冰廠表明只會賠錢，沒有可能跟他們換地，梁鳳喜：「很大部分都叫『盲搶地』，你根本不能夠反抗，我收到來（這裡）、就要收。我們這個行業是屬於民生行業，是本土工業，到內地發展是不適當的，因為因為我們在香港生產，二十四小時生產冰，二十四小時（送）到客人，如果我透過長途運輸，國內的經營模式再運來香港，基本上成本結構沒有辦法平衡。」

梁鳳喜說找地方重置冰廠難，因為地價高昂，又要花長時間重新獲得各個政府部門批准，梁鳳喜：「如果計算土地、建築費及設備投資大約多少錢，我說沒有1億至1.5億元，我是做不回同等比例的工廠出來，那麼我們工業要怎樣生存？香港的『香港製造』如何生存？我們都要發牌管制，我不是隨便一幅地放機器、有水有電就可以做生意。」

地政總署數月前派人前來在製冰廠的散熱系統上劃了記號，相信是標示收地範圍。冰廠說現時有過百名員工，希望政府協助重置，讓他們營運下去。