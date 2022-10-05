醫管局明起為病人打流感、新型肺炎疫苗　兩針相隔15分鐘　稱一般沒太大副作用

【有線新聞】醫管局明日推出新的疫苗接種計劃，幫病人同時打流感針及新型肺炎疫苗。

預計還有三個月就到冬季流感高峰期，醫管局星期四起展開流感疫苗接種計劃，病人去普通科門診看病時，醫護人員會問他們接不接種，如果發現病人未打過新型肺炎疫苗，又或者夠期打第二、第三針，亦會建議他們立即接種。不過接種科興或是復必泰，就要視乎診所提供哪一款疫苗。

程序上，醫護會先在病人的左邊手臂打流感針，休息15分鐘後，再在右邊手臂打新型肺炎疫苗。港島東醫院聯網顧問醫生梁穎敏：「病人不需要再分兩個時間顧慮著是否相隔了兩星期，能同一時間接種是很大方便，當然我們也要宣傳讓他們知道同時接種是安全，會分開兩邊手臂接種，一般而言都不會有太大副作用。」

接種計劃會分階段做，最先可以打針的是公立醫院及門診病人，之後會開放給65歲或以上長者及飼養或屠宰家禽、豬隻的人，自行到普通科門診打針。

醫管局說，自疫情以來本港流感個案處於低水平，社會整體免疫力較低，呼籲合資格人士在流感高峰期到之前盡快打針。