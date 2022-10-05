亞洲首個自閉友善水上樂園 海洋公園獲國際認證 逐個遊樂設施評分、設低敏區休息

【有線新聞】自閉兒童對環境敏感度較高，家長帶子女外出時都要經過考量，海洋公園水上樂園經國際認證，成為亞洲首個自閉友善的水上樂園。

對著水柱，他既期待又怕受傷害，碰一碰、馬上躲在媽媽背後。4歲的博博有輕度自閉，對聲音較敏感，日常洗頭也會鬧脾氣，這天已經有很大進步。

博博媽媽：「在地鐵，其實連聲音他也很害怕，他會即時叫喊甚至躺在地上。他不想這樣嘈吵，認為環境很不安、尤其在室內。一開始不想進去，他要觀察15分鐘，甚至有時半小時，有時活動快完結，他才能進入。」

博博的朋友Ellie有「高功能自閉」，智商較高但不懂得控制情緒。日常帶他們到哪裡「放電」，兩位媽媽都要費煞思量，還要顧及旁人目光。

博博媽媽：「皺一皺眉已經感覺到，有些人會走過來說不是這樣教，但其實我也要處理我兒子的情緒，已經沒有空間解釋給他們聽。」

他們來玩之前都上樂園的官網做了功課，知道遊樂設施的評分，1至10分，愈高分代表愈刺激，評分由國際認可機構認證，知道哪些適合小朋友玩。好像湧浪灣，五方面都是兩分，刺激少一點，適合自閉兒童玩；不要小看只是在漂浮，四圍的滴水聲，又要和眾多人一起玩，聽覺刺激也有4分；三條幾乎垂直的滑梯，就不太適合了，觸覺及視覺的刺激度高達7分，是整個樂園評分最高的。

這個設施感官刺激度不算太高，但自閉症兒童比較敏感，即使碰到水柱，都可能會很害怕。海洋公園水上樂園高級營運經理冼葆儀：「小朋友來到新的環境會不適應，可能他們會有不安行為。公園內亦有一些低敏區域、比較寧靜一點的區域，可以給予這些家庭有需要的話可以帶小朋友休息。」

水上樂園有八成員工接受過訓練，了解自閉兒童需要，提供支援。