前廳交流會｜陳茂波指有助政策貼近社會需要　張欣宇促公開南丫海難報告：局長叫向前望

【有線新聞】政府與立法會舉行前廳交流會，財政司司長陳茂波出席討論土地、房屋、創科等議題。陳茂波說，討論熱烈有助制定貼近社會需要的政策。

今屆政府第三次與立法會議員舉行前廳交流會，由財政司司長陳茂波帶領，出席的還包括副司長黃偉綸、財經事務及庫務局局長許正宇、發展局局長甯漢豪等，有大約70位議員出席。

陳茂波會後形容與議員的討論熱烈，有助政府制定政策，陳茂波：「通過大家溝通交流、撞擊意見，更了解各個業界，方便我們制定政策時，能夠更加貼近市民及相關行業需要。」

國家航天局首次開放港人參與載荷專家選拔，有議員關注如何吸引更多香港人參與，立法會議員陳穎欣：「其中一項，孫東教授提到支援方法是確保他們可繼續包薪。」

南丫海難十周年，有議員促請政府公開完整事故調查報告，立法會議員張欣宇：「很多家屬心中是未有了結、心結未能解開。局長的回應是叫我們『向前望』，很多事未了心結是很難向前望。」

面對人才競爭，身兼行會成員的林健鋒建議，向海外人才提供子女教育扣稅及免除置業印花稅，吸引他們來港發展。