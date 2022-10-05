英國藝術家花兩年打造黑白塗鴉屋

【有線新聞】英國有一間住宅，全屋大小角落都是黑白塗鴉圖案，全部出自藝術家屋主手筆。

由牆身、樓梯、天花到地板，塗鴉先生都當作畫紙，塗滿黑白圖案。

這位英國肯特的藝術家，用近2000張照片製作定格動畫，記錄兩年來將白色12房住宅，變成塗鴉屋的龐大工程。

全屋用了900公升白色油漆，超過400罐黑色噴漆、280多樽黑色畫漆，以及接近2300支筆，打造他夢寐以求的塗鴉屋。

由睡房至浴室、廚房，一磚一瓦，甚至傢俬擺設都有塗鴉，眼前盡是黑白圖案。有人認為眼花撩亂，但塗鴉先生卻享受其中，準備和太太遷入居住。塗鴉先生說：「塗鴉一整間屋是我的一生夢想，由我很年輕開始，塗鴉已是我最喜愛的事，這是一項大工程，但我樂在其中。」

塗鴉先生妻子說：「我們在這裡感到很舒服，已習慣了這間屋，這項目持續兩年，我們都習慣了身邊一切。」

雖然這件「藝術品」不會對外開放，但塗鴉先生樂意讓大家透過網上虛擬參觀他的小天堂。