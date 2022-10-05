烏克蘭部隊重奪東、南部數十個城鎮

【有線新聞】烏克蘭總統澤連斯基指，對俄軍佔領區的反攻取得重大迅速進展，解放數十個村鎮。南部的部隊進一步迫近赫爾松市，國防部指俄軍破壞橋樑，試圖阻礙烏克蘭部隊推進。

烏克蘭國防部發放片段，宣稱解放赫爾松地區一個村鎮，再度揚起黃藍色的國旗。

烏克蘭在東部、南部的大反攻超過一個月，接連傳來捷報，總統澤連斯基形容部隊行動迅速有力，本周已在俄羅斯所謂兼併的四個地區收復數十個城鎮，在具有戰略價值的第聶伯河沿岸拿下幾條村莊。

赫爾松地區首府、由俄軍控制的赫爾松市進一步受壓，烏克蘭國防部指，俄軍破壞橋樑，企圖減慢烏克蘭部隊的推進。

俄羅斯上議院聯邦委員會批准兼併烏克蘭地區協議，呈交予總統普京簽署。澤連斯基隨即簽署法令，排除與普京談判可能性。克里姆林宮稱，基輔政府不肯談判，對烏克蘭的軍事行動便不會結束。

美國總統拜登與澤連斯基通話，表明美國永遠不會承認俄羅斯吞併烏克蘭領土，承諾再提供逾6億美元軍事援助，包括「海馬士」多管火箭系統。

俄羅斯國防部長紹伊古報稱，動員令開始後，已招募逾20萬名後備役士兵，正在80個基地接受訓練，之後會部署在烏克蘭前線。