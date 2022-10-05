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2022年10月05日
港聞
新聞資訊
樂施會：疫下貧富收入差距逾47倍 倡最低工資增至$45.4、每年一檢
【有線新聞】樂施會說疫情下貧富懸殊加劇，最貧窮與最富裕的一成住戶，收入差距擴大至超過47倍。
樂施會分析政府統計處2019年至今年第一季的數據，將住戶按月入中位數水平分成十個等級，由最貧窮至最富裕。最貧窮組別的收入較疫情前跌逾兩成，最富裕組別月入升6.3%，差距由34.3倍擴大至47.3倍，越貧窮組別的收入跌幅愈嚴重。
而貧窮人士、即家庭月入低於全港住戶入息中位數的一半，今年首季失業率約兩成六較非貧窮人士高出超過八倍，有四分之一人失業超過半年。樂施會香港、澳門及台灣項目總監黃碩紅：「貧窮家庭其實沒有甚麼積蓄、儲備，如果失業，其實他們處理日常開支能力非常低，租金如何繳交？小朋友上學的開支怎處理？對於他們來說真的是『手停口停』，家庭也停。」
樂施會建議政府延長臨時失業支援計劃至今年底，最低工資一年一檢，時薪上調至45.4元。
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