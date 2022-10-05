屯門公路泥頭車巴士相撞釀九傷　泥頭車司機一度被困

【有線新聞】屯門公路近藍地交匯處有泥頭車從後撞到一輛巴士，8名巴士乘客受傷，泥頭車司機一度被困。

巴士車尾嚴重損毀，零件外露，部分組件飛脫散落一地，地上留下巴士的煞車痕，巴士被撞後衝前約50米鏟上花槽；另一邊泥頭車就直插上橋圍欄，車頭嚴重毀爛，擋風玻璃碎裂，路牌都撞爛。巴士司機無大礙，留在現場協助調查，5男3女乘客受輕傷，泥頭車司機則被車門夾著，由消防協助救出。

巴士原本是去洪水橋方向、要上橋，但撞完之後便移到旁邊前往藍地交匯處的方向，橫跨兩條行車線。事發下午一時許，一輛63X九巴沿屯門公路駛至港鐵兆康站附近，準備減速埋站上落客，隨後行駛的泥頭車懷疑失控撞向巴士。受意外影響，九巴68A和63X線一度要改路。