著名作家李怡台北逝世　去年稱因國安法封筆　陶傑：他一生都希望中國好

【有線新聞】著名作家及評論人李怡數星期前確診新型肺炎，早上在台北逝世，享年86歲。他年輕時親共，後來改變立場，經常在專欄評論兩岸時事。

李怡：「評論人可以獨立，只要我們不要埋沒良心。」李怡1936年廣州出生，12歲移居香港，34歲時創辦親共雜誌《七十年代》，1981年決定脫離左派，將雜誌改名《九十年代》。李怡：「當時主要就是我覺得一定要忠於自己，我自己有了醒覺，覺得全部整個社會在權力作為主導下有很大問題，因為權力這樣東西是不可以量化，即不是理性事物。」

直至1998年因為人手不足，加上李怡年紀大而停刊。李怡：「只要香港其他媒體都能夠習慣特區成立後的新聞自由，中國亦都比較能夠習慣，（新聞自由）就會繼續。」

李怡繼續在多份報章撰寫專欄，包括《蘋果日報》、《經濟日報》等。李怡：「評論人是比較重要，大不了開天窗，最惡惡到這樣，報章不會公然干預一個寫評論的人。」

直至去年3月，李怡在《蘋果》宣布擱筆，形容港區國安法是「實實在在的壓力」，寫作60多年來沒有遇過。移居了台灣的李怡，繼續在網上刊登文章，談政治立場轉變、香港前途等。最後一次更新是上月19日，說「作者有病」要暫停發文數天。

作家陶傑：「他是香港典型的自由派知識分子的代表，一生他都希望中國好，而他一生人都是淡薄名利，這種真的是風骨。」

李怡：「做人最重要是自己，有一個自由的心智、自由的意願。」李怡早上在台北國泰醫院逝世，本月22日在台北第二殯儀館有告別式。