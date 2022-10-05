多間老字號廠房臨收地　有負責人批港府沒助安置　甯漢豪：一地換一地不符棕地政策

【有線新聞】多間本地老字號廠房被政府收回土地發展，但搬遷重置有困難，發展局局長甯漢豪說，會協助對經濟有幫助的棕地作業升級轉型，但「一地換一地」方案可能與現有政策不符。

有80年歷史的悅和醬園納入古洞北新發展範圍，最快2024年搬遷，不過至今未收到政府正式收地通知，負責人表示難以盤算下一步。悅和醬園負責人龐中衡：「有（一地換一地）當然最好，已去到港英時代做法，收地一定是先安置後遷拆，但眼見過去20年政府做法都只是賠錢，不會協助找地，想要有清晰的溝通，而不是一直猜想。搬廠兩年時間一定不足夠，（政府）要多從我們角度思考，我們並不是搬屋而是搬廠。」

不只悅和醬園，志記鎅木廠、德保雪粒製冰廠等老字號廠房，都因為政府發展計劃而需要被逼遷出，覓地重置有困難。

發展局局長甯漢豪說，現時有1,500公頃棕地，當中800公頃位處新發展區，未來要收回清拆，如果全部地以「一換一」處理，不符合政策。甯漢豪：「我希望社會明白這個訴求本身存在矛盾，一方面希望我們取締這些不是最善用土地的棕地作業，但另一方面又希望我們一換一找租金便宜的土地，讓他們用現有模式去經營。這些我相信大家要合力去看，不是說廠房無論如何都要留住。」

她說會加快接觸受影響人士通知他們遷出時間，亦會加強統籌協調收地工作。