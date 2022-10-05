八人當選傑青　半數為運動員　得獎者張家朗：找到正確方向去固執　是一種信念及堅持

【有線新聞】今屆十大傑青選舉有8人當選，包括東京奧運男子花劍金牌得主張家朗，連同他，運動員佔了得獎名單一半，包括乒乓球女子團體成員李皓晴、杜凱琹、蘇慧音，她們正於成都出戰世錦賽，以視像方式領獎。

得獎的還有醫生陳詩瓏、麥凱鈞、在內地開設創科公司的青年潘智豪，及金記冰室行政總裁謝海發。

得獎者之一張家朗感謝曾經幫助他的人，張家朗：「爸爸在我小時候經常說我有很不服氣、不認輸的性格。比賽每次輸了都很不服氣，脾氣在小時候可能較大，不認輸是種固執，但放在運動上可能是個優點。找到正確方向去固執都是一種信念及堅持，所以我在這裏很感謝家人，幫我的人。教練、朋友，很多不同的人，每次面對失敗、壓力，他們都很好，支持我，重新繼續成長及成為我向前的很大動力。」